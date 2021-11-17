Хабаровск, 17 ноября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края выразили своё несогласие с ограничениями, установленными из-за распространения коронавируса в регионе. В краевую прокуратуру передали 10 тысяч подписей хабаровчан, которые не согласны с системой входа в организации по QR-кодам, сообщило DVHAB.ru

Скриншот из социальной сети ВКонтакте, «РЖЕВ | ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ!» Сбор подписей

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«Все мы не согласны с введением ограничений. Настаиваем на том, чтобы прокуратура выступила в суде, согласно своим полномочиям, в защиту прав неопределенного круга лиц», — рассказала общественница Оксана Подкорытова.

Ранее иск с требованием отменить QR-режим получил Хабаровский краевой суд. С заявлением обратилась хабаровчанка Ирина Сторожева, претензии предъявлены правительству региона.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист из Якутии Зинаида Гусева обратилась в Верховный суд региона с иском, который оформлен как коллективное заявление и направлен на отмену системы QR-кодов в регионе. Она подчеркнула, что инициативная группа не имеет цели «хайпануть», и намерена отстаивать свои права. По мнению юриста, ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства.