Веллингтон, 17 ноября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 194 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 180 случаев зафиксировали в городе Окленде, где находится крупнейший в стране очаг распространения инфекции. Остальных зараженных выявили в близлежащих городах. Также отмечается, что в Окленде 16 ноября скончался один из заболевших. Всего в Новой Зеландии с начала пандемии выявили 6167 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

В настоящее время в новозеландских больницах получают лечение 88 пациентов с COVID-19. Из них семеро помещены в палаты интенсивной терапии.