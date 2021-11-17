Куала-Лумпур, 17 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5413 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории превысило 2,55 млн и достигло 2 556 865. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 29 769 человек.

В настоящее время в королевстве числится 65 316 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 545 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 264 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 17 ноября в Малайзии уже 76,2% жителей привились против COVID-19.