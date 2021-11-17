Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Американская компания Pfizer направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) с целью получить разрешение на экстренное применение разработанного ей препарата от COVID-19. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Таблетки

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"Сегодня Pfizer объявила, что добивается разрешения на экстренное применение своего экспериментального противовирусного препарата для приема внутрь под названием PAXLOVID», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что показанием к применению препарата будут «слабое или умеренное течение заболевания» у пациентов с «повышенным риском госпитализации или смерти». При этом его смогут назначать лицам, которые находятся на лечении дома, а также пациентам в группе риска при появлении первых признаков заболевания коронавирусной инфекцией. В случае одобрения таблеток в FDA, они станут первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности своего экспериментального препарата. Кроме того, компания планирует разрешить выпускать лекарство другим производителям в разных странах мира.