Сеул, 17 ноября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи решили сократить интервал первичной вакцинацией и введением бустерных доз для пожилых жителей страны, заявил премьер-министр республики Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Южная Корея

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По его словам, эта мера должна помочь сдержать рост заболеваемости COVID-19 в стране. В частности, лицам старше 60 лет можно будет вводить бустерные дозы препаратов спустя четыре месяца после прохождения основного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, лицам старше 50 лет — спустя пять месяцев.

«После этого решения, около 13,78 млн людей получат дополнительные дозы к концу текущего года, что вдвое превышает первоначальный план», — заявил Ким Бу Гём.

Он добавил, что в республике наблюдается рост госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. По словам главы южнокорейского правительства, около 82% тяжелых пациентов — люди старше 60 лет.