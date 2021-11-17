Брюссель, 17 ноября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии быстрее восстановить порядок на границе с Польшей во ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом глава европейской дипломатии написал 16 ноября на своей странице в Twitter.

European Parliament Жозеп Боррель

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«Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничном районе Белоруссии и ЕС и разрешить тяжелую гуманитарную ситуацию лиц, застрявших в этой зоне», — говорится в его сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее главы МИД стран Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации на белорусско-польской границе. Сам Боррель после этого назвал новый миграционный кризис «новым способом управления конфликтами» и предложил странам создать силы быстрого реагирования для решения оперативных задач в сфере миграции.