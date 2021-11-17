Сеул, 17 ноября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3187 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 3163 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это второй с начала пандемии по величине показатель по выявленным пациентам за сутки. При этом сутками ранее в Южной Корее подтвердили 2125 случаев заражения новым коронавирусом. Кроме того, в республике зафиксировали рекордное число пациентов в тяжелом состоянии — 522 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 402 775. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 3158 человек.