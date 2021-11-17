Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 16 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 128 406, причем 134 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 134 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 128 406», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 6430 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1053 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 720 893 пациента из общего числа 6 051 642 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3477 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 998 288 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 43 024 902 человека на данный момент получили вторую дозу.