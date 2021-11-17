Вена, 17 ноября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В Австрии необходимо ввести ночной карантин для привитых против коронавирусной инфекции, заявила главный санитарный врач австрийского минздрава Катарина Райх в эфире телеканала ORF-2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

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«Я думаю, что нам действительно это нужно. Ситуация определенно изменилась, поэтому моя просьба: нам надо сейчас переходить в кризисный режим», — заявила она.

При этом Райх отметила, что в настоящее время пандемия затрагивает не только непривитых граждан Австрии, но и остальных жителей страны. В связи с этим она предложила ввести карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября в Австрии ввели карантин для непривитых против коронавирусной инфекции, а также для не болевших COVID-19. Теперь им запрещено выходить из дома, кроме как на прогулку, работу или за покупкой продуктов и лекарств.