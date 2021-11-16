Польша, 16 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Нападение нелегальных мигрантов на сотрудников польской полиции на границе Белоруссии начала расследовать прокуратура Польши, передаёт 16 ноября Polsat.

(сс) CWitte Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По словам коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика, расследование начала районная прокуратура в городе Сокулке (Подляское воеводство). Расследуется нападение на сотрудников полиции.

В рамках расследования проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств — предметов, которыми были избиты полицейские.

Читайте также: Силовики Польши получили ранения в приграничном конфликте с мигрантами

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь польских силовиков получили травмы в результате нападения нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией: травмы были нанесены камнями, а также в ряде случаев — палками.