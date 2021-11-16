Постпред РФ при ЕС прокомментировал остановку сертификации СП-2
Брюссель, 16 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Политических заявлений, которые сопровождали бы приостановку сертификации «Северного потока — 2», пока не звучало, заявил 16 ноября российский постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире «России 24».
Mil.ru
Владимир Чижов
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Отметив, что Москве не хотелось бы, чтобы в ситуации по СП-2 была политическая составляющая, Чижов заявил:
«Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счёт».
Он призвал не делать поспешных выводов о политической нелояльности со стороны Берлина, а также связывать затруднения сертификации СП-2 с миграционным кризисом в Белоруссии.
Читайте также: Немецкий регулятор объяснил остановку сертификации СП-2