Минск, 16 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Александр Лукашенко поручил председателю Гродненского облисполкома и своему помощнику по этому западнобелорусскому региону подготовить местный логистический центр для ночлега, отдыха и приёма пищи нелегальных мигрантов, пытающихся незаконно пересечь белорусско-польскую границу. Об этом 16 ноября проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

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По данным белорусских официальных СМИ, в приграничной с Польшей области Белоруссии развёрнуты армейские полевые кухни Западного оперативного командования, заготовлено более двух тысяч спальных комплектов, а по линии финансируемых из госбюджета формально «Общественных» пропрезидентских организаций собрано несколько тонн гуманитарной помощи (прежде всего, продуктов питания).

В последние дни польские и белорусские СМИ регулярно информировали о нападениях нелегальных мигрантов из ближневосточных стран на охрану государственной границы Польши с белорусского участка границы. Полукилометровый лагерь нелегалов расположен на белорусской части государственной границы, являющейся одновременно границей между Союзным государством России и Белоруссии и Евросоюзом.

При нападении на польских пограничников 16 ноября нелегалы использовали камни, брёвна и другие предметы. Фактически они совершили уголовные преступления по белорусскому законодательству при бездействии белорусских силовиков. Польские пограничники ответили водомётами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Следственный комитет Белоруссии проводит расследование роли польских пограничников в этом инциденте, одном из многих с начала ноября.

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