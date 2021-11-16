Варшава, 16 ноября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Спецслужбы Белоруссии обеспечили нелегальных мигрантов спецсредствами, используемыми в атаках на польских пограничников. Об этом сообщает министерство обороны Польши.

Gpk.gov.by На белорусско-польской границе

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«Мигранты использовали против польских солдат и офицеров светошумовые гранаты, предоставленные белорусскими службами», — сказано в публикации официального аккаунта министерства обороны Польши.

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Ранее польские и белорусские СМИ опубликовали видеосюжеты с белорусско-польской границы. Из них следовало, что нелегалы из восточных стран, атаковавшие польских пограничников с белорусской территории, использовали брёвна, палки, топоры, камни и другие предметы. Пограничная стража Польши сообщила о пострадавших со своей стороны. Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует соблюдение законности в своей зоне ответственности. Государственные СМИ Белоруссии называют агрессоров «жертвами», а пострадавших польских пограничников «карателями».