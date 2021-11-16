Силовики Польши получили ранения в приграничном конфликте с мигрантами
Варшава, 16 ноября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Семь польских силовиков получили ранения в стычке с мигрантам на белорусской границе, сообщает 16 ноября МВД Польши в Twitter.
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Травма
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Так, один из силовиков получил ранение головы при ударе камнем. Другой пострадавший от аналогичного нападения — женщина-полицейский.
Ещё пятеро польских силовиков получили ранения конечностей. «Ущерб нанесен предметами, которыми в нас бросали», — говорится в сообщении. Всех пострадавших госпитализировали.