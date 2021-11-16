Берлин, 16 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Немецкие законодатели рассматривают новые меры по сдерживанию роста заболеваемости коронавирусом в Германии. Об этом сообщило немецкое агентство DW 16 ноября.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Предъявите Ваши билеты

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«Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ), «Союз 90/Зелёные» и «Свободная демократическая партия Германии», которые в настоящее время ведут переговоры о формировании правительства, договорились о новых возможных мерах по борьбе с коронавирусом, включая обязательную вакцинацию для определенных учреждений (например, в домах престарелых).

Стороны также планируют допускать людей в поезда и автобусы только в том случае, если они были ранее вакцинированы, выздоровели или предоставили отрицательные результаты ПЦР-теста.

Коалиция намерена сохранить за собой право ограничивать количество людей, которые могут встречаться в общественных и частных местах. Полный масштаб новых правил, о которых договорились стороны, еще не ясен. Тем не менее 18 ноября парламентарии вновь соберутся, чтобы обсудить пакет мер по сдерживанию смертельной инфекции.

«Новые меры равносильны изоляции для непривитых», — заявил ранее председатель СДПГ в бундестаге Дирк Визе.