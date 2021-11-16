Минск, 16 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. К белорусским чиновникам и силовикам «не может быть никаких претензий» в ситуации с нападениями нелегальных мигрантов с белорусской территории на польских пограничников. Об этом 16 ноября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания с высшим руководством Белоруссии на тему миграционного кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь (беженцев. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) оружие. Вы понимаете, что заинтересованность в том, чтобы кто-то выстрелил в ту сторону, огромнейшая. Один выстрел ‑ и горячее противостояние неизбежно. Поэтому мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», — заявил Лукашенко.

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Рассказывая о нарушении границ Белоруссии и Союзного государства при нелегальном переходе «туристами» (они же «беженцы») из ближневосточных стран с белорусской территории на польскую, литовскую и латвийскую, Лукашенко поведал: «Ежесуточно с территории Белоруссии на территорию Польши, Литвы и Латвии, и мы это признаем и открыто говорим, по их источникам, проникает более 600 человек. 660−700 человек ежесуточно, кроме этого лагеря».

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Лукашенко возмутился отловом прорвавшихся нелегалов на польской территории до границы с Германией, заявив: «Что они делают, мерзавцы: они отлавливают этих людей, вплоть до границы с Германией, если кто-то не успел проехать Польшу. Кстати, с помощью поляков, украинцев и немцев (они прежде всего от границы везут этих людей в Германию). Если не успели — они их хватают, избивают и выкидывают на государственную границу. И у нас таких людей 330 человек, кроме этого лагеря, где больше 2,1 тыс. человек. 330 человек находятся между двумя заграждениями: наше инженерное сооружение, которое осталось с советских времен, и тот забор, который они выстроили. Вот там они болтаются по линии государственной границы — изможденные, перебитые, избитые, пока снова не прорвутся через колючую проволоку и не пройдут на территорию Польши».

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