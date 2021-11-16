Волгоград, 16 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области 16 ноября выявлено 468 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количества заражений превысило 111 тысяч. Зарегистрировано 32 летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 111 411 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 96 308 человек, из них 304 — выписаны за сутки. Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 11 032 пациента.

В летальную статистику региона внесена уже 4 071 запись.