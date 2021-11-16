Новосибирск, 16 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области в пунктах вакцинопрофилактики организован дополнительные кабинеты. Также предусмотрены новые возможности для записи на вакцинацию против коронавируса через портал Госуслуг и телефон единой регистратуры 124. Об этом сообщили в правительстве региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам заместителя министра здравоохранения области Лады Шалыгиной, за последнюю неделю для расширения возможностей новосибирцев вакцинироваться дополнительно на базе имеющихся пунктов вакцинопрофилактики региональным минздравом организован 21 кабинет вакцинации — 15 в Новосибирске и шесть в районах области.

Таким образом, в общей сложности на 92 пунктах вакцинации открыто — 144 кабинета вакцинации, 85 в городе и 59 в области.