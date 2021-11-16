Минск, 16 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты применили пограничники Польши в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, передаёт 16 ноября Sputnik Беларусь.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Польские силовики получили приказ применять эти средства в ответ на действия мигрантов, которые начали ломать заграждение и атаковать пограничников с помощью палок и камней.

Есть данные, что водомёты начинены не водой, а жидкостью, раздражающей слизистые оболочки: мигранты получили повреждения глаз. Sputnik сообщает также, что его корреспондент, а также оператор ОНТ пострадали от применённого газа.