Минск, 16 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. После переговоров о мигрантах на границе Белоруссии и.о. канцлера Германии Ангела Меркель«взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос» с другими странами ЕС, сообщили 16 ноября в пресс-службе белорусского президента.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Меня терзают смутные сомнения»

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В комментарии по поводу состоявшегося накануне, 15 ноября, телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с Меркель сказано, что в участники беседы говорили о мигрантах и об обстановке на границах. Лукашенко внёс предложение о том, что делать для развязки ситуации.

«Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности, — говорится в сообщении. — Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор между лидерами стран».