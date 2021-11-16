Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. На склад основного лекарственного оператора Ленинградской области, предприятия «Ленфарм», поступило 51 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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До конца недели препарат появится в районных больницах, а далее будет распределен по прививочным пунктам.

«В медицинских учреждениях региона в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины. По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, «Лайт» показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Всего в Ленинградской области к 16 ноября прививку сделали 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей (86,03% от общего числа привитых, — прим. ред.). Повторную вакцинацию прошли 52 078 человек (6,74% от числа привитых, — прим. ред.).

Напомним, в планах у региональных властей привить 1 250 470 человек из числа взрослого населения Ленобласти. Таким образом на данный момент привито 53,16% от плана.

«Медики отмечают, что большинство госпитализируемых пациентов не прошли вакцинацию. Единственный способ защитить себя от опасного заболевания — сделать прививку. В регионе работает 111 пунктов вакцинации», — отметили в областной администрации.

Добавим, что на данный момент в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19. Больных принимают в ЛОКБ, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Тихвинской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской, Приозерской, Киришской и Токсовской больницах, а также в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. Всего свободно 626 коек (24,96%).