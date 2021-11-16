В Рязани сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты
Волгоград, 16 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты получат сотрудники Рязанской службы скорой помощи. Об этом 16 ноября на очередном заседании правительства региона заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
По словам главы региона, за неделю в Рязани провели переформатирование личного состава службы. На скорую помощь пришли дополнительные бригады студентов-медиков, автопарк пополнился техникой, полученной во временное пользование. Эти меры повысили оперативность выездов на заявки и снизили нагрузку на медработников.
Как сообщало ИА REGNUM, по нормативам в Рязани на линии каждый день должны выходить 57 бригад скорой помощи.