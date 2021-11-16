Волгоград, 16 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты получат сотрудники Рязанской службы скорой помощи. Об этом 16 ноября на очередном заседании правительства региона заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Скорая помощь

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По словам главы региона, за неделю в Рязани провели переформатирование личного состава службы. На скорую помощь пришли дополнительные бригады студентов-медиков, автопарк пополнился техникой, полученной во временное пользование. Эти меры повысили оперативность выездов на заявки и снизили нагрузку на медработников.

«Однако это только часть решения проблемы. Я твёрдо убеждён, что служба скорой помощи требует дальнейшей поддержки. Она с начала пандемии находится на передовой борьбы с коронавирусом. Люди устали и морально, и физически. Уже долгое время они испытывают колоссальные перегрузки. Конечно, мы обязаны поддержать это важнейшее звено здравоохранения, поддержать людей. Необходимо как-то компенсировать их нагрузки и риски. Поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективу», — сказал Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, по нормативам в Рязани на линии каждый день должны выходить 57 бригад скорой помощи.