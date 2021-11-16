Рига, 16 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. С момента возникновения кризиса с массовыми беженцами на Белорусско-польской границе жизнь приграничных с Белоруссией районов Латвии изменилась. Об этом сообщило Латвийское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

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Поселок Робежниеки с населением 250 человек расположен в Краславском районе — в 22 км от пограничного пункта КПП Патерниеки. Если по прямой, то до границы около пяти километров. Жители утверждают, что уже привыкли к усиленному вниманию со стороны пограничников, полиции и военных. Бывает, документы проверяют пять раз в день, утверждают они.

«Мы живем так уже два или три месяца, и военные все время здесь. Как только на границе введено ЧП, это сразу сказалось на нас. Мы привыкли, они не доставляют нам больших проблем в деревне», — рассказал один из них.

Жители приграничного района не имеют ничего против присутствия военных: «Мы чувствуем себя в безопасности, вокруг столько охранников. Они часто сюда ездят и уже давно живут в Пиедруе. Они здесь все время».

В связи с обострением обстановки на границе с Белоруссией в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях.