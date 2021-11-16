Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 85 млн человек
Джакарта, 16 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что количество людей, получивших вторую инъекцию вакцины против коронавируса, достигло 85 370 684 человек, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
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Кроме того, первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 131 292 871 житель Индонезии.
Власти страны нацелены привить от коронавируса 208 млн человек.
Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,9 млн медиков, 23,7 млн госслужащих, 2,3 млн учителей, 5,9 млн пожилых людей.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 347 случаев заражения коронавирусом.