Рига, 16 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. С 15 ноября крупный торговый центр Akropole в столице Латвии Риге допускает на свою территорию клиентов только при наличии QR-кодов (ковид-сертификатов). Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

geralt QR-код

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Отмечается, что это первый подобный ТЦ в стране. При входе в торговый центр посетителям необходимо предъявить действующий сертификат, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание. Большинство имеющихся в Akropole магазинов теперь будет открыто для посетителей каждый день.

Согласно распоряжению правительства Латвии, с 15 ноября 2021 года возобновили работу магазины и места оказания услуг, которые до сих пор были закрыты для посетителей: магазины одежды и обуви, рестораны, спортивный клуб, кинотеатры, магазины косметики и парфюмерии и многие другие.

Для посетителей без ковид — сертификатов доступны лишь магазины первой необходимости — продовольственные магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места торговли прессой, магазины гигиенических товаров, места оказания услуг, кафе и рестораны могут продавать им еду только навынос.