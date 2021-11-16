Москва, 16 ноября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Польша, как и другие страны Евросоюза, обязана дать беженцам возможность подать заявку на убежище. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, для этого мигранту достаточно попасть на территорию Польши и тогда местные власти обязаны будут рассмотреть его заявление.

«Есть конвенция, есть права, каждый беженец, который попадает хоть на миллиметр на территорию Польши вправе подавать прошение, чтобы его заявку на убежище рассмотрели. А тут почему-то в Польше этого не делается. Хотя Польша обязана их выслушать и проверить: являются ли они мигрантами, беженцами или кем-то еще», — сказал Рар.