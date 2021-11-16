Афины , 16 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс просит правительство сообщить людям точное число пациентов с COVID-19, которые умирают за пределами отделений интенсивной терапии, но просьбы не встречают понимания. Об этом сообщил секретарь ЦК партии Димитрис Цанакопулос в интервью SKAI 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Он отметил, что ежедневные показатели новых заражений, смертей и интубированных пациентов продолжают расти, ставя Грецию в худшее из возможных рейтинговых положений в еврозоне, если не во всей Европе.

«Северная Греция рушится под тяжестью усиливающейся пандемии, Аттика также сильно обременена, и во всем регионе западной Греции имеется только две койки интенсивной терапии», — отметил он.

Цанакопулос также добавил: уважаемые врачи предупреждают, что к Рождеству в стране будет регистрироваться 11 000 ежедневных новых инфекций. Между тем, заявил он, министерство образования отмечает тот факт, что процент инфицированных в школах снизился с 25% до 23%, «что практически означает, что один из четырёх учащихся в Греции заражен».