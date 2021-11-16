Москва, 16 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России со стороны США о том, что российская сторона якобы создаёт угрозы мирному использованию космоса, являются лицемерием. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Mid.ru Сергей Лавров

«Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — сказал он, говоря о соответствующих обвинениях США в адрес России.

Также Лавров отметил, что российская сторона выступает за то, чтобы Вашингтон вместо голословных обвинений обсудил в ходе переговоров свою озабоченность договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения гонки вооружений в космосе и который США не хотят принимать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае с миграционным кризисом на белорусско-польской границе Европейский союз использует двойные стандарты и этим ставит себя в неудобное положение.