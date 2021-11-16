Москва, , 14:45 — REGNUM В случае с миграционным кризисом на белорусско-польской границе Европейский союз использует двойные стандарты и этим ставит себя в неудобное положение. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По словам Лаврова, когда происходили средиземноморская волна мигрантов, балканская волна мигрантов, ЕС пытался решать эти вопросы коллегиальным путем.

«В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнажённые двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 16 ноября провести обсуждение миграционного кризиса на польско-белорусской границе с президентом России Владимиром Путиным.