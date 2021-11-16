Подгорица, 16 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 58,3 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 54,6 процента.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 266 635 человек или 43 процента, а вторую — 249 660 человек или 40,3 процента всего населения.

858 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 482 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 30 828 человек, из которых 1590 — за последние 24 часа.

Массовая вакцинация против COVID-19 в стране началась 4 мая 2021 года.