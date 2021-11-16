Москва, 16 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца текущего года, сообщил в эфире Bloomberg TV глава фонда Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V»

«Мы ожидаем одобрения к концу года, и ВОЗ сейчас преодолевает бюрократические процедуры», — сказал он.

Он также оценил диалог РПФИ с организацией как «отличный».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что если Всемирная организация здравоохранения до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», то реакция европейского регулятора ЕМА не заставит себя долго ждать.