Подгорица, 16 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В настоящее время в больницах Черногории проходит лечение 401 пациент с ковидом, сообщает институт общественного здравоохранения.

В больнице

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Последний раз более 400 госпитализированных пациентов были зарегистрированы 28 сентября, когда в больнице находился 401 пациент.

Из общего числа активных заболевших 8,62 процента находятся в стационаре.

В Клиническом центре Черногории находятся 148 пациентов с COVID-19, 59 в тяжелом состоянии с угрозой жизни.

По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории активен 4651 случай коронавируса.