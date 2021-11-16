Москва, 16 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Приостановка авиационного сообщения с Танзанией продлена Россией до 1 декабря включительно. Об этом 16 ноября сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», — говорится в сообщении.

Отметим, Россия приостановила авиасообщение с Танзанией на фоне ухудшения эпидемической ситуации в африканской стране 15 апреля 2021 года. В то же время, Танзания была одной из первых стран мира, с которой российская сторона возобновила авиасообщение в августе 2020 года после введённого в марте этого же года локдауна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией будет возобновлено Россией с 1 декабря, также будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.