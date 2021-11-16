Москва, 16 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Задача исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель — добиться от президента Белоруссии Александра Лукашенко выдворения беженцев у границ Евросоюза на их родину. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Именно для этого она и позвонила Лукашенко, признав тем самым его легитимность на посту президента Белоруссии, отметил эксперт.

«Ей важно сделать то, на чем настаивает Евросоюз — дать деньги Лукашенко, чтобы вывезти этих несчастных людей обратно в Ирак, Сирию, откуда они пришли. Вот это была суть разговора», — сказал Рар.