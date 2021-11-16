Москва, 16 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы разрядить обстановку вокруг прорывающихся в Евросоюз беженцев. Об этом 16 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беженцы

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По его мнению, Меркель уже не может решать вопросы, связанные с приемом беженцев в Германию, поскольку этот вопрос находится в компетенции нового правительства.

«Она не в компетенции решать вопрос забирать беженцев в Германию. Она уже не в компетенции это решать даже как уходящий канцлер. Она хочет разрядить обстановку», — сказал Рар.