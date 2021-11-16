Минск, 16 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует 16 ноября провести обсуждение миграционного кризиса на польско-белорусской границе с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 16 ноября на совещании по ситуации на границе республики, его слова приводит агентство БелТА.

President.gov.by Владимир Путин и Алескандр Лукашенко

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«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — ред.) в этот кризис беженцев», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что коллективный Запад в этой ситуации, перекладывает всю ответственность на Россию, не имеющую в данный момент отношения к этому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Маркелов заявил, что, по его мнению, поведение польской стороны в отношении беженцев на границе Белоруссии является проявлением фашизма.