Москва, 16 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Генпрокуратура серьёзно займётся вопросом целевого использования бюджетных средств, выделенных на системы видеофиксации на дорогах. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» в Госдуме с генпрокурором Красновым – все новости»

«Мы установили очень много картельных сговоров, фактов дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая по своим техническим характеристикам совсем не соответствует характеристикам, указанным в контракте. Ну и неисполнение условий контрактов при формировании его начальной цены», — заявил Краснов.

К примеру, в Кировской области возбуждено дело в отношении регионального министра и директора предприятия, которые незаконно ввели в эксплуатацию систему видеонаблюдения, причинив ущерб региону на сумму более 78 млн рублей.

«По каждому факту идёт реакция, и мы будем в дальнейшем на системной основе проверять эффективность и целевое использование бюджетных денежных средств, выделенных на эти цели», — указал он.