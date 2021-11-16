Москва, 16 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В России установка систем видеофиксации уже на регулярной основе преследует цели обогащения вместо обеспечения безопасности движения на дорогах. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Geograph.ie Видеофиксация ПДД

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«Установка систем видеофиксации преследует цели обогащения, то есть монетизации — как можно быстрее и больше получить прибыль. Вопросы безопасности отходят у нас на второй план», — заявил Краснов.

«Кроме того, во время проведения проверок мы видим, что очень много систем видеонаблюдения вводятся в работу с неотлаженным программным обеспечением, в результате чего наши граждане незаконно получают административные штрафы», — указал он.

По его словам, наблюдается и явная крайность, которая заключается в том, что «некоторые системы вовсе не работают при попустительстве соответствующих должностных лиц».

«Мы установили очень много картельных сговоров, фактов дробления закупок, приобретения аппаратуры, которая по своим техническим характеристикам совсем не соответствует характеристикам, указанным в контракте. Ну и неисполнение условий контрактов при формировании его начальной цены», — подчеркнул Краснов.