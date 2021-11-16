Москва, 16 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Генпрокуратуре исследуют новые методы предупреждения коррупции в России. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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«Не меньшее значение имеет работа по возмещению ущерба, причинённого актами коррупции. Всего по итогам 9 месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3 тыс. исков по взысканию 52 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретённого чиновниками на неподтверждённые доходы», — заявил Краснов.

Среди мер предупреждения коррупции особое место занимает проводимая прокурорами антикоррупционная экспертиза нормативных актов и их проектов.

«Для повышения эффективности этой деятельности сейчас тестируется специальная программа с элементами искусственного интеллекта, разработанная в рамках продолжающихся мероприятий по цифровой трансформации прокуратуры», — указал он.