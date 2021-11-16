Минск, 16 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Атака нелегальных мигрантов на государственную границу Польши с территории Белоруссии не встречает осуждения со стороны официального Минска. Наоборот, осуждаются действия польских пограничников и военнослужащих. Такую реакцию на происходящее продемонстрировал 16 ноября Александр Лукашенко, проводя специальное совещание, посвящённое обстановке на государственной границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Комментируя сообщения СМИ об эскалации насилия на белорусско-польской границе, Лукашенко сказал: «Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки».

Критикуя польских политиков и чиновников Евросоюза, руководитель постсоветской республики заявил: «Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Белоруссией. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем».

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