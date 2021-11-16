Москва, 16 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Госдуме совместно с генпрокуратурой создаются три рабочие группы по проблемам, о которых сказал глава ведомства Игорь Краснов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИА REGNUM Госдума

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«Принимаем решение о создании трех рабочих групп, совместно с генеральной прокуратурой, которые призваны будут найти решение по трем проблемам, озвученным в докладе генерального прокурора», — сказал Володин.

Рабочую группу по обеспечению жильем детей-сирот возглавит вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), группу по решениям проблем обманутых дольщиков — вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а группу по тарифам на отопление и водоснабжение — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Володин поблагодарил Краснова за содержательный разговор.

«Вы видите, мы с вами выходим на предложения, которые, возможно, снимут проблемы. И дальше нашим гражданам легче будет жить», — добавил он.