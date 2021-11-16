Москва, 16 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Выполнение задач в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» требует безотлагательной работы по созданию целостной системы учёта жилищного фонда. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

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«В связи с поручением президента выделения 45 млрд рублей на новую программу расселения жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», необходимо безотлагательно сформировать целостную систему государственного учёта жилищного фонда, включив в неё также дома, признанные аварийными на 1 января текущего года», — заявил Краснов.