Москва, 16 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Обманутых дольщиков в России можно защитить от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

77metrov.ru Дольщики

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"Защита этой категории этих граждан осложняется продолжительностью процедур строительства и ростом цен во время строительства на материалы. Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью», — заявил Краснов.

«Об этом мне доложено главе государства, соответствующая инициатива направлена в правительство», — указал он.

При этом он обратился к депутатам с предложением разработки законопроекта, который бы предусмотрел порядок выдачи обманутым дольщикам подобных сертификатов.

«Подробное обоснование мы готовы предоставить, подключиться к работе вместе с вами», — отметил генеральный прокурор.