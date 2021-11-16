Москва, 16 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Лишь 22% обманутых дольщиков в 2021 году смогли решить свои проблемы. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

77metrov.ru Дольщики

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«Актуальнейшей проблемой остаётся нарушение прав граждан-участников долевого строительства домов, многие из которых до сих пор находятся в замороженном состоянии», — заявил Краснов.

С начала 2021 года принятые совместно с региональными органами государственной власти меры способствовали разрешению ситуации в отношении 387 проблемных объектов, восстановлению прав более 35 тыс. дольщиков.

«Но это всего лишь 22% от числа обманутых граждан. Прокурорами систематически организуются встречи с инициативными группами пострадавших», — указал он.