Москва, 16 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В России появится механизм для оперативного принятия решений об отнесении информации в интернете к категории запрещённой. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Интернет

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» в Госдуме с генпрокурором Красновым – все новости»

«По нашей инициативе Росмолодёжью разработан проект ведомственного правового акта подтверждения критериев оценки информации и материалов, необходимых для принятия решения об отнесении её к запрещённой», — заявил Краснов.

«Это позволит оперативнее реагировать на подобные явления во внесудебном порядке», — указал он.