Москва, 16 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 97 пациентов. Об этом 16 ноября сообщает столичный оперштаб.

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Днём ранее скончались 93 человек. Всего в столице скончались от ковида 32 877 заболевших.

За сутки выздоровели 7387 человек. Выявлено 2606 новых случаев заражения, госпитализированы 1029 человек.

«На ИВЛ находятся 724 человека», — рассказали в штабе.