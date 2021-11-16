Москва, 16 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Интернет по-прежнему представляет опасность для молодого поколения граждан. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

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«Основным источником угроз для детей, подростков с точки зрения распространения негативной, опасной для их жизни информации остаётся по-прежнему интернет», — заявил Краснов.

«В свободном доступе находится большое количество материалов, которые способны побудить к насилию, ксенофобии, конфликтам на социальной и национальной почве, иным противоправным действиям», — указал он.

По его словам, в результате вмешательства прокуроров запрещён доступ к более чем 27 тыс. подобных сайтов.

«Нужно более решительные меры по преодолению отмеченных проблем», — подчеркнул Краснов.