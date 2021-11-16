Минск, 16 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В ходе своего разговора с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, который состоялся накануне, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил способы урегулирования кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Он заявил об этом 16 ноября на совещании по обстановке на границе страны, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что исполняющая обязанности немецкого канцлера попросила время для того, чтобы обсудить это предложение с другими странами — членами Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мигранты из лагеря беженцев на границе Польши с Белоруссией начали ломать заграждение на пограничной нейтральной полосе, а также бросать камни в польских силовиков.