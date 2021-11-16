Москва, 16 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В России до сих пор не искоренены проблемы жилищных прав для детей-сирот. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

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«К сожалению, до настоящего времени не искоренены проблемы жилищных прав детей и сирот. Мы об этом много раз говорили, основных проблем здесь две: недостаток финансирование и фактическое отсутствие жилья, в том числе связанное с причиной неразвитости в ряде регионов строительной отрасли», — заявил Краснов.

С мая 2021 года полномочия по распределению субсидий на приобретение квартир таким лицам переданы Минстрою, напомнил он.

«Полагаю, что ведомству целесообразно проанализировать реальные потребности и возможности для возведения социального жилья, в первую очередь в дотационных и удалённых субъектах», — указал он.