Саратов, 16 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки среди носителей коронавируса скончались 28 пациентов. Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 4280 жителей региона, сообщает обновленные данные по состоянию на 16 ноября облминздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 мужчин и 15 женщин в возрасте от 53 до 94 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала наблюдения зарегистрировали 111 564 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 96 703 человека.

Читайте также: В Саратовской области на лечение ковид-пациентов потратили 6 млрд рублей